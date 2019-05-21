الان تتابع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني: إطلاق معسكر 7/7 في محافظة جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إطلاق (معسكر_7_7) في ملتقى الاتحاد في محافظة جدة، ويتكون المعسكر من (7 دورات) على مدى (7 أسابيع) في المجالات التالية :
الدورات الرئيسية:
– تطوير الأعمال Business Development
– إدارة المنتجات Product Management
– التسويق الرقمي Digital Marketing
– تصميم تجربة المستخدم وواجهة الاستخدام UI and UX Design
– برمجة الواجهة Front-end Development
– برمجة الخلفية Back-end Development
– ضمان الجودة Quality Assurance
و للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://bootcamp.sa/77 وذلك حتى تاريخ 1440/09/23هـ.
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