السعودية | نائب وزير الحج السعودي: لا يوجد أي عائق أمام حجاج قطر

شكرا لقرائتكم نائب وزير الحج السعودي: لا يوجد أي عائق أمام حجاج قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن السعودية ترفض تسييس الحج، مضيفاً "إنها لم تمنع أحداً قط سواء من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به". وشدد على أنه لا يوجد أي عائق أمام قدوم الحجاج القطريين إلى المملكة.

كما قال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء: "إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة".

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إلى ذلك، فند ما ادعته الحكومة القطرية حول المعتمرين والحجاج القطريين، مؤكداً أن الحكومة السعودية وفّرت أسهل الطرق لاستضافة وقدوم القطريين.

أما فيما يتعلق بالمعتمرين الإيرانيين، فأوضح أن جميع المسلمين من أقطار العالم كافة محل اهتمام السعودية التي ترحب بقدومهم في أي وقت، وتقدم الدعم في ذلك، ومن بينهم الإيرانيون.

يذكر أن الحكومة السعودية كانت أعلنت، الجمعة، أن بإمكان "الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة"، حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.