محمد بن مسعود - الدمام - قال: الفرصة متاحة للراغبين من كل أنحاء العالم .. والتفاصيل غداً أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان. وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع". تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21 أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان. وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع". Advertisements 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 11:01 AM قال: الفرصة متاحة للراغبين من كل أنحاء العالم .. والتفاصيل غداً قال: الفرصة متاحة للراغبين من كل أنحاء العالم .. والتفاصيل غداً أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ؛ إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان. وقال آل الشيخ؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم .. وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم.. بالتوفيق للجميع". ، تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان ،

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