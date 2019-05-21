، وانتهى البحث في الربع الخالي .. فقدان الـ 12 يوماً ينتهي بجثة المختفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - البداية كانت العثور على مركبته وبعدها تم تتبُّع أثره عقب ترجله منها

عُثر فجر اليوم على مفقود الربع الخالي متوفى، بعد أن كان قد اختفى منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

وكانت الفرق التطوعية والأهالي وعدد من سكان البادية بالربع الخالي قد استنفروا للبحث عن مواطن يستقل مركبة من نوع جيبGXR موديل 2016، انقطع به الاتصال منذ صباح يوم الخميس الموافق الرابع من رمضان.

وكان قد حُدد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوّال بجنوب حرض، وبعد العثور على مركبة المفقود متوقفة في منطقة صحراوية، تم تتبُّع أثره بعد ترجله من المركبة، وعلى بُعد مسافة منها عُثر عليه متوفى.