، الجوف.. توفر خدمة الواي فاي في منتزه الأمانة لأنسنة المدن‎ بسكاكا ،

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وفّرت أمانة منطقة الجوف خدمة «واي فاي» في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا، كخدمة مجانية لرواد المنتزه، كمرحلة أولى؛ حيث تسعى الأمانة إلى أنسنة المنطقة لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان العصري وصديقة له، وليست مجرد مكان يعيش فيه.
وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن الخدمة الجديدة، تأتي ضمن إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق رؤيتها القائمة وأهدافها بكفاءة وفعالية؛ مما يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في المنطقة، وترسيخًا لرسالة الوزارة الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة مع مجتمعنا وشركائنا.
وكانت أمانة المنطقة قد قامت باختيار منتزه الأمانة لأنسنة المدن لتكون الانطلاقة والبداية كمرحلة أولى، لتكون منطلقًا لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة؛ وذلك في مسعى منها لتوسيع خارطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
الجوف.. توفر خدمة الواي فاي في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
وفّرت أمانة منطقة الجوف خدمة «واي فاي» في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا، كخدمة مجانية لرواد المنتزه، كمرحلة أولى؛ حيث تسعى الأمانة إلى أنسنة المنطقة لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان العصري وصديقة له، وليست مجرد مكان يعيش فيه.
وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن الخدمة الجديدة، تأتي ضمن إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق رؤيتها القائمة وأهدافها بكفاءة وفعالية؛ مما يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في المنطقة، وترسيخًا لرسالة الوزارة الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة مع مجتمعنا وشركائنا.
وكانت أمانة المنطقة قد قامت باختيار منتزه الأمانة لأنسنة المدن لتكون الانطلاقة والبداية كمرحلة أولى، لتكون منطلقًا لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة؛ وذلك في مسعى منها لتوسيع خارطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
10:38 AM
كخدمة مجانية لرواد المنتزه تعزيزًا لمعايير جودة الحياة في المنطقة
وفّرت أمانة منطقة الجوف خدمة «واي فاي» في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا، كخدمة مجانية لرواد المنتزه، كمرحلة أولى؛ حيث تسعى الأمانة إلى أنسنة المنطقة لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان العصري وصديقة له، وليست مجرد مكان يعيش فيه.
وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن الخدمة الجديدة، تأتي ضمن إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق رؤيتها القائمة وأهدافها بكفاءة وفعالية؛ مما يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في المنطقة، وترسيخًا لرسالة الوزارة الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة مع مجتمعنا وشركائنا.
وكانت أمانة المنطقة قد قامت باختيار منتزه الأمانة لأنسنة المدن لتكون الانطلاقة والبداية كمرحلة أولى، لتكون منطلقًا لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة؛ وذلك في مسعى منها لتوسيع خارطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
، الجوف.. توفر خدمة الواي فاي في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا ،
المصدر : الخليج 365
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