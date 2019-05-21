، رسميًّا.. الشرطة توجّه 92 اتهامًا بالقتل والإرهاب لمنفّذ مذبحة نيوزيلندا ،

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وجّهت الشرطة النيوزيلندية رسميًّا، الثلاثاء، تهمة الإرهاب للإرهابي منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلمًا.
وقالت الشرطة، في بيان: إن "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6- إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وُجّهت إلى برنتون تارنت".
وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب؛ يواجه "تارنت" 51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
ووفق "الفرنسية"، أوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وحدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.
وكانت نيوزيلندا قد بدأت تحقيقًا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وفي وقت سابق، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدًا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.
وكان الإرهابي المسلح قد بث المذبحة على فيسبوك في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.
ويحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.
رسميًّا.. الشرطة توجّه 92 اتهامًا بالقتل والإرهاب لمنفّذ مذبحة نيوزيلنداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
وجّهت الشرطة النيوزيلندية رسميًّا، الثلاثاء، تهمة الإرهاب للإرهابي منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلمًا.
وقالت الشرطة، في بيان: إن "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6- إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وُجّهت إلى برنتون تارنت".
وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب؛ يواجه "تارنت" 51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
ووفق "الفرنسية"، أوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وحدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.
وكانت نيوزيلندا قد بدأت تحقيقًا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وفي وقت سابق، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدًا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.
وكان الإرهابي المسلح قد بث المذبحة على فيسبوك في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.
ويحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
10:50 AM
قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون
وجّهت الشرطة النيوزيلندية رسميًّا، الثلاثاء، تهمة الإرهاب للإرهابي منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلمًا.
وقالت الشرطة، في بيان: إن "تهمة الشروع في عمل إرهابي بموجب البند 6- إيه من قانون مكافحة الإرهاب 2002، وُجّهت إلى برنتون تارنت".
وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب؛ يواجه "تارنت" 51 اتهامًا بالقتل، و40 اتهامًا بمحاولة القتل، في الهجمات التي وقعت في 15 مارس في مدينة كرايست تشيرش الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
ووفق "الفرنسية"، أوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وحدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو.
وكانت نيوزيلندا قد بدأت تحقيقًا في مذبحة مسجدي كرايستشيرش، بالاستماع للأدلة، في وقت سابق من شهر مايو الجاري.
وفي وقت سابق، وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيدًا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.
وكان الإرهابي المسلح قد بث المذبحة على فيسبوك في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.
ويحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عامًا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.
، رسميًّا.. الشرطة توجّه 92 اتهامًا بالقتل والإرهاب لمنفّذ مذبحة نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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