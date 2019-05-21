تهديد صحفي في قناة الجزيرة بالقتل

تعرّض الصحفي بقناة الجزيرة ماجد عبد الهادي للتحريض بالقتل علنًا عبر موقع تويتر، من خلال تغريدةٍ مصدرها حساب سعودي.

وقال الصحفي عبد الهادي: " تعرّضتُ للتحريض على القتل، عبر تغريدةٍ نشرها حساب الأكاديمي السعودي صالح السعدون، يدعو فيها إلى قتلي".

ونشر حساب صالح السعدون، وهو يعرف نفسه بالشاعر والمؤرخ والأكاديمي: "ماجد عبدالهادي، العميل الصهيوني لقناة الجزيرة الإسرائيلية القطرائيلية، دمر العراق بتقاريره، وقد زهقت أنفسا تزيد على 3 ملايين نسمة، وشرد أكثر من 10 ملايين عراقي، كان قتل عشرة صحفيين، من بينهم هذا الخائن ماجد عبدالهادي، سيطفئ الفتن على الأرجح. أما أن يموت العراق ويعيش عبدالهادي ثريا؟!!"، وذلك بحسب ما أورده موقع "عربي 21".

وتابع عبد الهادي معقًبًا على التغريدة: "هذه دعوة صريحة لقتلي نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي. أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي، وشردت 10 ملايين!!".