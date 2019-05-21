صاعقة تُشعل النيران في أحد مزارع الشماسية

لم تقع خسائر بشرية..

باشرت الفرقة الميدانية بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الشماسية، أمس الإثنين، حادث صاعقة تسببت باشتعال النيران بأحد مزارع الشماسية. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بالقصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، لـ«عاجل»، إن الصاعقة نتج عنها احتراق عداد الكهرباء، و25 نخلة غير مثمرة، واحتراق مساحة ١٥في ٢٠ مترًا، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

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