سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالقمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعقدهما في مكة المكرمة في 30 مايو الحالي، منوهة بالترحيب والتأييد الواسع الذي قوبلت به هذه الدعوة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة, وتعزيز المصالح العربية, مبرزة الظروف الدقيقة والتحديات والأخطار الحالية التي تمر بها المنطقة و التي تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا.

وتطرقت إلى تداعيات إطلاق صاروخ كاتيوشا مستهدفا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء, منوهة في هذا المجال بالتحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عقب سقوط الصاروخ مباشرة.

وأبرزت اعتزام هيئة الربط الكهربائي الخليجي، طرح مناقصة تنفيذ مشروع ربط العراق بالشبكة الخليجية في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ تزويد العراق بالطاقة الكهربائية في صيف عام 2020 م.

وتناولت إطلاق القوات الأمنية العراقية المشتركة عملية تفتيش واسعة في منطقة الجزيرة الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين بهدف تأمين المنطقة ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف المدن العراقية الآمنة.

وعرجت صحف العراق على ظاهرة احتراق مساحات واسعة مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في عدد من محافظات العراق في الآونة الأخيرة, خاصة في القرى الواقعة بمحافظتي كركوك وديالى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.