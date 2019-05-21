سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى له بسبب ارتفاع التضخم والعجز المالي وانخفاض سعر العملة المحلية.

وحذرت من تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي، واستنكار المجتمع الدولي للهجمات الإرهابية التي تحاول المليشيات الحوثية تنفيذها ضد المملكة العربية

وتناولت مكافحة الأمن الباكستاني نشاط العناصر التي تحرض على العنف والتطرف من خلال المنابر السياسية والدينية.

وأشارت إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مع تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية نسبياً.

وسلطت الضوء على تطورات الوضع السياسي الراهن في باكستان إثر إعلان أحزاب المعارضة تنظيم مظاهرات ضد الغلاء المعيشي بعد العيد.

وعرجت إلى اتفاق باكستان وأستراليا على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية.

وأخبرت عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن الأفغاني جراء هجوم إرهابي وقع في العاصمة كابل.

وأنبأت صحف باكستان عن تحرك الحزب الحاكم الهندي إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء مرحلة الانتخابات العامة في الهند.

// انتهى //

09:33ت م

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إسلام آباد 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى له بسبب ارتفاع التضخم والعجز المالي وانخفاض سعر العملة المحلية.وحذرت من تطورات الوضع في منطقة الخليج العربي، واستنكار المجتمع الدولي للهجمات الإرهابية التي تحاول المليشيات الحوثية تنفيذها ضد المملكة العربية السعودية وتناولت مكافحة الأمن الباكستاني نشاط العناصر التي تحرض على العنف والتطرف من خلال المنابر السياسية والدينية.وأشارت إلى استمرار تراجع سعر الروبية الباكستانية مع تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية نسبياً.وسلطت الضوء على تطورات الوضع السياسي الراهن في باكستان إثر إعلان أحزاب المعارضة تنظيم مظاهرات ضد الغلاء المعيشي بعد العيد.وعرجت إلى اتفاق باكستان وأستراليا على تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية.وأخبرت عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن الأفغاني جراء هجوم إرهابي وقع في العاصمة كابل.وأنبأت صحف باكستان عن تحرك الحزب الحاكم الهندي إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء مرحلة الانتخابات العامة في الهند.// انتهى //09:33ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.