السعودية اليوم / مقتل 10 من مسلحي حركة طالبان في أفغانستان



كابل 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

لقي 10 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم وأصيب 6 آخرون بغارات جوية شنتها القوات الأفغانية في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وقال الجيش الأفغاني في بيان له اليوم إنه تم تنفيذ 3 غارات جوية على مخابئ لحركة طالبان في منطقة دولت أباد بإقليم فارياب، مشيرًا إلى أن الغارات لم تلحق أي أذى بالمدنيين هناك.

وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى إصابة ما لا يقل عن 15 مدنيًا بينهم أطفال في حي ألمار بإقليم فارياب جراء سقوط صاروخ أطلقته حركة طالبان على منزلهم.

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