

ليلونجوي 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

توجه الناخبون في مالاوي اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التي تشهدها البلاد.

ويتنافس سبعة مرشحين للفوز بمقعد الرئاسة في مالاوي أبرزهم الرئيس الحالي بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وتقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين هذه الانتخابات التي يحق لنحو 6 ملايين ناخب التصويت فيها لاختيار رئيس جديد بالإضافة إلى 193 عضوًا بالبرلمان.

// انتهى //

09:02ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية و البرلمانية في مالاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.