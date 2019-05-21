

طرابلس 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على عقد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اجتماعًا مع أعضاء لجنة الطوارئ ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعمداء بعض البلديات، وتم خلاله استعراض الخطوات التي نفذتها اللجنتان للتخفيف من معاناة النازحين، والبرامج المعتمدة لتقديم الخدمات السريعة إليهم وتوفير احتياجاتهم .

وأشارت إلى مطالبة وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لـ«ردّ العدوان عن طرابلس»، والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي، موضحًا أنه أجرى اتصالات مع نظرائه في تونس والجزائر والمغرب، وإن الاتصالات تناولت بحث الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، وسبل وقف الحرب.

وانتقدت قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على منظومة النهر الصناعي موقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وقطع المياه عن العاصمة طرابلس و المنطقة الغربية، موضحة الإدانة الواسعة لهذا العمل الإجرامي الذى يعد جريمة حرب بقطع المياه عن أكثر من 2 مليون ليبي، مطالبة بالتدخل العاجل لإعادة استئناف إمدادات المياه.

وعرجت صحف ليبيا على إدانة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين، مشددة على جميع الأطراف بضرورة التزامها بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

//انتهى //

08:48ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.