خدمات الـ واي فاي وشحن الهواتف مجاناً في حدائق سكاكا

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - واس

وفرت أمانة منطقة الجوف خدمة الـ “واي فاي” في منتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا كخدمة مجانية لرواد المنتزه للحديقة كمرحلة أولى حيث تسعى الأمانة إلى أنسنة المنطقة لتكون أكثر ملاءمة لحياة الإنسان العصري وصديقة له.

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وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق رؤيتها القائمة وأهدافها بكفاءة وفعالية، والتنمية المستدامة المنشودة وتعزيز معايير جودة الحياة في المنطقة، وترسيخاً لرسالة الوزارة الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة مع مجتمعنا وشركائنا.

مما يذكر أن أمانة المنطقة قامت باختيار منتزه الأمانة لأنسنة المدن لتكون الانطلاقة والبداية كمرحلة أولى لتكون منطلقاً لتعميمها على مختلف الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وذلك في مسعى منها لتوسيع خارطة الخدمات التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم.