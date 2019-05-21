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الان تتابع أمانة حفر الباطن تحدد موقعا لتنظيم عمل نهل الرمال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفر الباطن - الخليج 365:
حددت أمانة حفر الباطن، موقعا، لممارسة الأنشطة المتعلقة بنهل الرمال والدفان، وذلك بالتعاون مع محافظة حفر الباطن، بناءا على توجيهات صاحب السمو محافظ حفر الباطن، وتمشيا مع المصلحة العامة، ورغبة في تنظيم عمل نهل الرمال ومواد الإنشاء.
وكشفت الأمانة عن اختيار موقع “المسناة” المعتمد لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الواقع على طريق حفرالباطن الرقعي، ويبعد مسافة ٢٤ كم جهة الشرق، للشركات والمصانع وأصحاب تلك الأنشطة فيما يجري العمل على تهيئة الموقع للمستفيدين.
وأوضحت الأمانة أنه جلاى تسوير الموقع كاملاً وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيسي للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم.
ودعت أمانة حفر الباطن أصحاب مصانع البلوك والخرسانة والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية ونهل الرمال بمراجعة اللجنة في المحافظة لتحديد وتسليم القطع لهم.
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