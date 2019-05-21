الان تتابع حفر الباطن: عشريني أطلق النار على مواطنين فقتل أحدهما وأصاب الآخر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفر الباطن- الخليج 365:
ألقت شرطة حفرالباطن القبض على مواطن عشريني أطلق النار من سلاح رشاش على مواطنين فقتل أحدهما وأصاب الآخر.
وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بأنه وعند 12 من منتصف الليل، تلقت شرطة محافظة حفرالباطن بلاغًا من مستشفى الملك خالد العام، عن إسعاف مواطنين في العقد الثالث من العمر إثر تعرضهما لإطلاق النار من قِبل أحد الأشخاص؛ ما أسفر عنه وفاة أحدهما وإصابة الثاني في ساقه اليسرى.
وباشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال والضبط الجنائي للجريمة والقبض على المتهم، وتبيّن من الفحص والتحري أنه مواطن عشريني، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة من نوع رشاش، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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