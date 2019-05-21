محبو الجمال يوثقون أمطار الرياض بهذه اللقطات

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شهدت منطقة الرياض هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت العاصمة وبعض المحافظات، استقبلها المواطنون والمقيمون بالبشرى والسرور، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية لأجواء الرياض الممطرة.

وتسابق مواطنون ومقيمون لتصوير لقطات الأمطار التي زادت الرياض جمالًا، ليوثقوا بعض المشاهد والصور، مؤكدين أن كل شيء جميل يولد مع المطر، فهو يدفع إلى الفرح والبهجة..، حيث تزيد الأمطار الأماكن جمالًا وتُخرج ما في النفوس من أشواق ومحبة.

وكانت الأمطار التي شهدتها الرياض، تسببت في إغلاق جزئي للخدمة في طريق الملك فهد للمتجهين جنوبًا بعد مخرج السويدي؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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وهطلت أمطار غزيرة على عدد من أحياء الرياض، فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.



