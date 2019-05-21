هذا ما سيحدث لأجهزة «هواوي» بعد قرار «جوجل» الصادم

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حالة من القلق انتابت مستخدمي أجهزة هواوي بعد أن أعلنت “جوجل”، توقفها عن العمل مع الشركة الصينية، ويعني هذا أنه لن يُسمح لها باستخدام خدمات Google Play أو تطبيقات خاصة مثل Gmail وخرائط Google في نسخ هواتفها المقبلة.. الأمر قد يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه أصعب المحن بالنسبة لشركة تعتمد على غيرها في توريد أهم مكونات هاتفها وحتى نظام تشغيله.

وأفادت تقارير أن شركات الرقائق التي تعد إحدى المكونات الهامة في صناعة الهواتف مثل “كوالكوم” و”إنتل”، توقفت عن التعامل أيضاً مع شركة التكنولوجيا الصينية.

وإن كنت تمتلك هاتف Huawei أو Honor، فستحصل على تحديثات الأمان من الشركة، وسيظل بإمكانك استخدام متجر Google Play.

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لكن نظراً للحظر ستتمكن شركة “هواوي” من استخدام الإصدار العام فقط من Android؛وفق مشروع Open Source Project (AOSP) Android، من أجل أجهزتها الحالية والقادمة.

هذا يعني أنك كمستخدم لن تتلقى تحديثاً للنظام الأساسي لهاتفك من “هواوي”، أو أي إصدار قادم من Android. لكن جهازك سيستمر بالعمل مع الإصدار الحالي من نظام التشغيل.

إلا أن تقديرات الخبراء لا تبشر بأن الجهاز سيبقى بمنأى عن الصعاب لفترة طويلة؛ إذ يقدرون المدة التي يمكن استخدامه فيها دون تحديث نظام التشغيل بحدود السنة..، هذا إن وفت “هواوي” بتعهداتها وأرسلت تحديثات أمنية بانتظام.

لكن، إن كانت لديك أي خطط للحصول على أحدث هواتفها P30 Pro أو أي أجهزة أخرى من “هواوي”، فمن الأجدى التروي حتى تنجح الشركة في سعيها لإيجاد بدائلها الخاصة.

