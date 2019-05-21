وظائف شاغرة للمعيدات في كلية الآداب بجامعة المؤسس

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أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد) للطالبات عدد (2)، والمخصصة لقسم اللغات الأوروبية وآدابها تخصص “أدب- لغويات”، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقديرها في البكالوريوس عن جيد جداً.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

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– أن لا يتجاوز عمرها (30) سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS .

– أن تكون حاصلة على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا تكون حاصلة على البكالوريوس وهي على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات الدورات والدبلومات إن وجدت إلى مكتب سكرتارية مشرفة قسم اللغات الأوروبية وآدابها بمبنى الجوهرة- غرفة رقم (136)، أو على العنوان البريدي 42803 ص.ب 21551 – أو على البريد الإلكتروني ([email protected])..، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 /9 /1440هـ إلى 20 /10 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.

