الحقيل: دعم القيادة لـ«جود الإسكان» يعكس حرصها على تلمّس احتياجات المواطنين

أكَّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن دعم القيادة لـ«جود الإسكان»، يعكس حرصها على تلمُّس القيادة لاحتياجات المواطنين، ومساهمة القطاع غير الربحي في مجال الإسكان.

ورفع وزير الإسكان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما السخي لمنصة «جود الإسكان» بـ150 مليون ريال؛ لتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة للسكن.

وثمّن هذا الدعم الكبير، الذي يجسد روح التكافل الاجتماعي للمشاركة في استدامة العطاء الخيري الإسكاني تجاه الأسر الأشد حاجة، وتعزيز المشاركة المجتمعية أفرادًا ومؤسسات، والتكامل فيما بينهم؛ لتحقيق المواطنة المسؤولة تجاه وطننا الغالي، كما يساهم في رفع قدرات القطاع الثالث «غير ربحي»، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بنهاية 2030، وفقًا لرؤية المملكة 2030 .

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وأكّد الحقيل، أن هذا الدعم غير مستغرب من لدن القيادة الحكيمة في توفير سبل الرفاهية لأسر هذا الوطن، من خلال تلمُّس احتياجاتهم والوقوف عليها عن قرب، مبينًا أن الدعم الذي حظيت به منصة «جود الإسكان»، التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي، يعكس اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في دعم خلق آفاق جديدة لاستدامة العطاء الخيري الإسكاني؛ حيث تعد المنصة نموذجًا لتحقيق المساهمة الفعَّالة من الأفراد والمؤسسات للتكامل فيما بينهم، والمشاركة في تنمية الوطن، وتعزيز ثقافة العمل الخيري المثمر.

وأشار إلى أهمية إطلاق «جود الإسكان»، التي تبرز في كونها تحوكم وتسهل عمليات الدعم بشكل إلكتروني؛ حيث يتم التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل الدعم للمستحقين؛ بحيث تسعى هذه المنصة لمعالجة التحديات وحوكمة المساهمات من خلالها، وذلك لتحقيق أعلى درجات التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع، ورفع كفاءة الإنفاق الخيري لضمان ذهاب المساهمات لمستحقيها لتعظيم المنفعة لهم.

وتابع: «هذه المنصة فرصة لنا جميعًا أفرادًا ومؤسسات؛ للمساهمة في توفير الحلول السكنية لأهالينا من الأسر الأشد حاجة واستدامة العطاء الخيري الإسكاني، وهذا ما عرف عنا كمجتمع سعودي معطاء دائم للخير من منبع عمق المبادئ الإسلامية والقيم العربية الأصيلة».