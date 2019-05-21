

سكاكا 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تنطلق اليوم الثلاثاء مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنين ، ومسابقة الأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنات .

وجرى عقد اجتماع بمقر الجمعية في مدينة سكاكا برؤساء مجالس تلك الجمعيات التابعة للمنطقة الذي من خلاله تم توحيد ضوابط مسابقتي البنين والبنات، وتحديد مواعيد تسميع كل مستوى، وتوحيد لجان التحكيم النهائية .

وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد أن جمعيات تحفظ القرآن الكريم بالمنطقة والمحافظات التابعة أنهت استعداداتها لهاتين المسابقتين في وقت لاحق.

وبيّن رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد, أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف يتنافس عليها أكثر من 30 متسابقًا على مستوى المنطقة، فيما يتنافس على مسابقة الأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن أكثر من 30 متسابقة على مستوى منطقة الجوف، حيث تبدأ المنافسة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومركز صوير ، فيما تبدأ المنافسة من محافظة القريات مساء غدٍ الأربعاء، وستكون المنافسة في سكاكا مساء الخميس .

وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وحرمه على هذا الدعم لحفظة كتاب الله عز وجل، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما .

مما يذكر أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف تبلغ قيمتها 130.000ريال مشتمله على ستة فروع، فيما تبلغ قيمة مسابقة الأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن 130.000ريال مشتملة أيضاً على ستة فروع .

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / أكثر من 60 متسابقًا ومتسابقة يتنافسون على مسابقة الأمير فيصل بن نواف والأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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