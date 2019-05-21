اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 11ر83 نقطة أو ما يعادل 39ر0% ليصل إلى 62ر21218 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 57ر8 نقطة، أو55ر0%، ليصل إلى 35ر1546 نقطة.

// انتهى //

06:40ت م

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