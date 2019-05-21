شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد يزور الإمارات العربية المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي )

زار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشرّف سموه طعام الإفطار الذي أقيم على شرفه في قصر البطين بأبو ظبي.

ونقل سموه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسمو الشيخ محمد بن زايد.

حضر الاستقبال، عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.