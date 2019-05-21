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الأمير تركي بن محمد بن فهد يزور الإمارات العربية المتحدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي )

زار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية للدعوة الكريمة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشرّف سموه طعام الإفطار الذي أقيم على شرفه في قصر البطين بأبو ظبي.

ونقل سموه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسمو الشيخ محمد بن زايد.

حضر الاستقبال، عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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