شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين 25 قاضياً بـ«المظالم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 25 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: "إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة /‏ أ) إلى درجة (رئيس محكمة /‏ ب)، و12 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة /‏ ب) إلى درجة (وكيل محكمة /‏ أ)، و10 قضاة من درجة (قاضي /‏ ج) إلى درجة (قاضي /‏ ب)، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي /‏ ب).

وأكد الدكتور اليوسف، أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أياً كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذا الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفياً بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.