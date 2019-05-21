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آل الشيخ للسفير الأمريكي: علاقاتنا تاريخية بين الدولتين والشعبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين والولايات المتحدة الأمريكية، والشعبين الصديقين.

وأشار خلال استقباله بمكتبه في مقر المجلس بالرياض أمس (الإثنين)، السفير الأمريكي المعين لدى المملكة جون أبي زيد، إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما.

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من جانبه، أكد السفير الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توطيد العلاقات مع السعودية، متطلعاً لتعاون أكبر بين الكونغرس الأمريكي ومجلس الشورى من خلال تبادل الزيارات بينهما.

وأشاد جون أبي زيد بالدور الإقليمي المؤثر للسعودية، وجهودها لاستقرار المنطقة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وعدد من المسؤولين في المجلس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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