شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ للسفير الأمريكي: علاقاتنا تاريخية بين الدولتين والشعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عمق العلاقات التاريخية الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والشعبين الصديقين.

وأشار خلال استقباله بمكتبه في مقر المجلس بالرياض أمس (الإثنين)، السفير الأمريكي المعين لدى المملكة جون أبي زيد، إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما.

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من جانبه، أكد السفير الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توطيد العلاقات مع السعودية، متطلعاً لتعاون أكبر بين الكونغرس الأمريكي ومجلس الشورى من خلال تبادل الزيارات بينهما.

وأشاد جون أبي زيد بالدور الإقليمي المؤثر للسعودية، وجهودها لاستقرار المنطقة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، وعدد من المسؤولين في المجلس.