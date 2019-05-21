وزراء الصحة العرب يجتمعون في جنيف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف) عقد مجلس وزراء الصحة العرب دورته الـ 52 في جنيف برئاسة مصر نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية. عقد مجلس وزراء الصحة العرب دورته الـ 52 في جنيف برئاسة مصر نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية. وشارك في الاجتماع وزير الصحة الدكتور توفيق فوزان الربيعة. وناقش المجلس في اجتماعه مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والترشيحات لشغل منصب الأمين العام. كما ناقش مشروع الإستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي، وكذلك التعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.



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