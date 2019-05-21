شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع عقدين لعلاج 200 مصاب في الداخل اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الإثنين) عقدين لعلاج 200 مصاب في اليمن. ووقّع العقدين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، الذي أوضح أن العقدين يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لـ100 مصاب يمني في مستشفى البريهي و100 مصاب في مستشفى صابر، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن العقدين سيساعدان في إنقاذ حياة المصابين في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أمريكي. وفي السياق ذاته، يواصل المركز لليوم الـ14 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

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ففي مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون.

كما تم في محافظة حضرموت الوادي توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونازحي تهامة في مديريتي سيئون وتريم.

أما محافظة أبين فتم توزيع 1224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.