رغم الغدر الإيراني الحوثي.. جارتا الكعبة مطمئنتان

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جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) رغم محاولة المليشيات الحوثية تعكير صفو سحور جارتا الكعبة المشرفة، «الطائف وجدة» بإرسال صاروخين غادرين في الساعات الأولى من فجر أمس (الإثنين)، إلا أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهما بدقة متناهية، لتنكشف حقيقة إيران وأذنابها في ممارسة الإرهاب الحقيقي واستهداف المسلمين والمعتمرين المتوجهين إلى بيت الله الحرام في ليالي رمضان. وفيما تداول مغردون مقاطع فيديو قيل إنها لاعتراض الصاروخ من جهة الجزء الشرقي الشمالي من الحوية، أكد عدد منهم أن الصاروخ استهداف حقيقي لبلاد الحرمين الشريفين، ومحاولة ترويع للآمنين في بيت الله الحرام، والزاحفين إليه في تلك الليالي المباركة عبر كافة الشوارع والطرق الرئيسية. وأوضحوا كل تلك المحاولات الإيرانية مصيرها الفشل، بفضل من الله ثم بفضل حنكة وكفاءة أبطال الدفاع الجوي.

رغم محاولة المليشيات الحوثية تعكير صفو سحور جارتا الكعبة المشرفة، «الطائف وجدة» بإرسال صاروخين غادرين في الساعات الأولى من فجر أمس (الإثنين)، إلا أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهما بدقة متناهية، لتنكشف حقيقة إيران وأذنابها في ممارسة الإرهاب الحقيقي واستهداف المسلمين والمعتمرين المتوجهين إلى بيت الله الحرام في ليالي رمضان. وفيما تداول مغردون مقاطع فيديو قيل إنها لاعتراض الصاروخ من جهة الجزء الشرقي الشمالي من الحوية، أكد عدد منهم أن الصاروخ استهداف حقيقي لبلاد الحرمين الشريفين، ومحاولة ترويع للآمنين في بيت الله الحرام، والزاحفين إليه في تلك الليالي المباركة عبر كافة الشوارع والطرق الرئيسية. وأوضحوا كل تلك المحاولات الإيرانية مصيرها الفشل، بفضل من الله ثم بفضل حنكة وكفاءة أبطال الدفاع الجوي.

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