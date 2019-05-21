شكرا لقرائتكم خبر عن الناجية من النحر بخير.. الأب طعنها وأنقذها.. وهرب! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) أكد مصدر مسؤول في صحة جدة لـ«الخليج 365» أن حالة الفتاة، ذات الـ15 عاما، التي حاول والدها نحرها ونقلها إلى المستشفى، مستقرة. وأوضح أن الطعنات التي أصيبت بها لم تصل للقصبة الهوائية أو الشريان الرئيسي، كما أن سرعة نقلها بواسطة والدها وتدخل الأطباء أسهما بشكل كبير في تجاوزها الخطر. وأشار المصدر إلى أن الفتاة تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها الآن مستقرة. وكانت الجهات الأمنية باشرت الحادثة الغريبة عندما أقدم أب في أحد أحياء جدة على محاولة نحر ابنته بسكين وطعنها 4 مرات ثم سارع بنقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز قبل أن يلوذ بالفرار بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لمباشرة الواقعة، وسارع الأطباء بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، وتولت شرطة البلد التحقيقات في الحادثة.

أكد مصدر مسؤول في صحة جدة لـ«الخليج 365» أن حالة الفتاة، ذات الـ15 عاما، التي حاول والدها نحرها ونقلها إلى المستشفى، مستقرة. وأوضح أن الطعنات التي أصيبت بها لم تصل للقصبة الهوائية أو الشريان الرئيسي، كما أن سرعة نقلها بواسطة والدها وتدخل الأطباء أسهما بشكل كبير في تجاوزها الخطر. وأشار المصدر إلى أن الفتاة تجاوزت مرحلة الخطر وحالتها الآن مستقرة. وكانت الجهات الأمنية باشرت الحادثة الغريبة عندما أقدم أب في أحد أحياء جدة على محاولة نحر ابنته بسكين وطعنها 4 مرات ثم سارع بنقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز قبل أن يلوذ بالفرار بعد وصول الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لمباشرة الواقعة، وسارع الأطباء بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، وتولت شرطة البلد التحقيقات في الحادثة.

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