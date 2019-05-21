شكرا لقرائتكم خبر عن القبول بوظائف الدفاع المدني.. الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اعتبارا من الأحد القادم (الفترة من 21-25 رمضان الجاري)، باب القبول والتسجيل إلكترونيا، بالمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة عريف، لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو ما يعادلها في تخصص (برمجة - دعم فني)، ووظائف جندي أول لخريجي دبلوم الجامعية المتوسطة وكلية التقنية أو ما يعادلها في تخصص (إلكترونيات - اتصالات)، أو دبلوم بعد الثانوية العامة لا يقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ - الإسعافات - التمريض)، ورتبة جندي لخريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو مايعادلها.

ويشترط في المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد على 30 عاما حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، وأن لا يقل طول المتقدم عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وأن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظف في جهة حكومية، ولا يكون متزوجا من غير سعودية، ويشترط كذلك اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.