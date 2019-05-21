شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: وفاة سبعيني وإصابة عشرينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الإثنين) حالة وفاة وإصابة بفايروس كورونا في جدة لرجل (73 عاما) صنفت عدواه بـ«أولية مخالطة للإبل»، كما سجلت إصابة لفتاة (22 عاما) من الخرج بمنطقة الرياض، صنفت عدواها بأولية.

وأوضح مركز القيادة والتحكم في الوزارة بموقعه الإلكتروني أن حالة المصابة «نشطة».

وأوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن لـ«الخليج 365» أن حالات كورونا التي تسجل في بعض المناطق فردية، ولكن هذا الانحسار لا يعني التساهل مع تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية على مستوى المجتمع او المنشآت الصحية، إذ إن الجهود لابد أن تستمر بتعاون جميع اﻷطراف، خصوصا من قبل العاملين أو الزائرين، وتحديدا كبار السن، لحظائر الإبل، لأن المشكلة الحقيقية أن معظم كبار السن يشكون من بعض الأمراض المزمنة وعند تعرضهم للفايروس المزعج فإن الجهاز المناعي لديهم يدخل في مرحلة حرجة، وهو ما يفسر تعرض الكثير من كبار السن لمضاعفات خطرة تصل إلى الوفاة.

وخلص إلى القول: «استمرار التوعية بكورونا طوال العام أمر مهم، لأن الفايروس مستوطن وليس له مواسم ينشط فيها».