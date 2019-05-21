"يوم زايد للعمل الإنساني".. علامة بارزة في مسيرة الإمارات للعطاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل دولة الإمارات بذكرى "يوم زايد للعمل الإنساني" التي تصادف يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وتشهد هذه المناسبة إطلاق كثير من المبادرات الإنسانية والخيرية، من خلال الآلاف من الفعاليات الحكومية والمجتمعية داخل وخارج الإمارات.

وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أكثر من 98 مليار درهم حتى عام 2000، يعد "يوم زايد للعمل الإنساني" مناسبة لتكريم دور الشيخ زايد في تأسيس مسيرة العطاء في الإمارات، كما وصلت مساعدات دولة الإمارات خلال الفترة من 2013 حتى 2017 إلى 32.01 مليار دولار؛ حيث استفاد منها ملايين الناس حول العالم.

وتعد الإمارات من أهم الدول في الأعمال الإنسانية؛ حيث احتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي.‎