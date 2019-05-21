10 فائزين في "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدلت "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم" الستار على الدورة الـ23، معلنة فوز ١٠ متسابقين؛ حيث حلّ معاذ محمود عامر بن حامد من ليبيا بالمركز الأول، وأحمد عشيري من المغرب بالمركز الثاني، وكرّم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين خلال الحفل الختامي الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي.

والفائز بالمركز السابع مكرر أحمد محمد إبراهيم من كينيا، وعبدالله خليفة إبراهيم خليفة حمدان من البحرين بالمركز السابع مكرر، وعبدالله بن أحمد بن عبدالكريم السعوي من السعودية بالمركز السابع مكرر.

وشهدت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مشاركة متنافسين من ٩٠ دولة وجالية حول العالم؛ حيث استمرت المسابقة خلال الفترة من ٢ إلى ١٤ رمضان.

وتضمنت المنافسات مراحل عدة خضع خلالها المتسابقون اختبارات في ترتيل القرآن أمام لجنة التحكيم والجمهور، وكانت المنافسات قد بدأت باختبارات مبدئية تؤهل المشاركين لصعود المنصة والمشاركة في المسابقة النهائية.

كما أتاحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للجمهور متابعة جلسات الاستماع إلى المقرئين ومناقشات لجان التحكيم، وتعد "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم" من أضخم الجوائز الإسلامية العالمية في مجال حفظ وترتيل القرآن؛ إذ وصل عدد المشاركين منذ الدورة الأولى حتى اليوم إلى ما يزيد على ٢٣٠٠ من حفظة القرآن من جميع الدول العربية والإسلامية.