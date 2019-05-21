سييرا يكشف عن هدفه الرئيسي من مواجهة الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي على أهمية اللقاء الذي سيجمع فريقه مساء الثلاثاء أمام الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للحديث عن المباراة: "لقاء الثلاثاء أمام الوحدة الإماراتي يعتبر مهما جداً لتصدر المجموعة الآسيوية وإسعاد جماهيرنا، سنلعب بشعار الفوز فقط". وأضاف: "أريد أن ننهي الموسم الحالي بأفضل طريقة من خلال تحقيق الفوز على الوحدة والتأهل لثمن النهائي كمتصدرين للمجموعة". Advertisements وتابع: "حتى الآن لم أطلب ضم أي لاعب، تركيزي بالوقت الحالي منصب على لقاء الوحدة واختتام الموسم الحالي بتحقيق الفوز". وأتم: "راضٍ تماماً عن تحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل ٩ بالدوري السعودي، فضلا عن الوصول لنهائي كأس الملك والتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا". وكان اتحاد جدة قد ضمن الالتحاق بركب المتأهلين إلى دور الـ16 بعد تواجده في وصافة جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقطة، خلف الوحدة المتصدر بـ12 نقطة.

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