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عارف العواني يكشف تفاصيل النسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن هناك نجاحا كبيرا تحقق لماراثون أدنوك أبوظبي في نسخته الأولى، مؤكدا أن النسخة الثانية ستشهد نجاحا أكبر.

ووجه العواني، في تصريحات خاصة لـ"العين "، الشكر لكل من أسهم في نجاح هذا الحدث الكبير في نسخته الأولى.

وتابع: "كل من لم يحالفه الحظ في المشاركة بالنسخة الأولى سيشارك في النسخة الثانية، كما تم الإعلان عن جوائز تفوق المليون درهم، بزيادة كبيرة عن جوائز النسخة الأولى".

"العين الرياضية" التقت العواني للحديث عن تفاصيل النسخة الثانية من الماراثون.

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