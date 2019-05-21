جزائري ضمن التشكيل المثالي لـ"أجانب" الدوري الألماني

تواجد النجم الجزائري إسحاق بلفوضيل، مهاجم هوفنهايم الألماني، ضمن التشكيل المثالي لأفضل أجانب النسخة الأخيرة من الدوري الألماني.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول"، فإن بلفوضيل خطف الأضواء خلال النسخة الحالية من "البونسدليجا"، حيث سجل 17 هدفا وأهدى 6 تمريرات حاسمة من جملة 35 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.





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وحقق النجم الجزائري معدلا تهديفيا بهدف كل 104 دقائق لعب، وهو ما جعله يفرض نفسه واحدا من أفضل لاعبي فريقه خلال الموسم الحالي.

وسيشكل بلفوضيل أحد أبرز الأوراق الهجومية التي سيعول عليها منتخب الجزائر في أمم أفريقيا، وذلك على أمل تجديد العهد مع اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ سنة 1990.

ويملك بلفوضيل في رصيده 17 مباراة بقميص "محاربي الصحراء" سجل خلالها هدفين وأهدى تمريرة حاسمة.

ونجح اللاعب الملقب بـ"الولد الشقي" نظرا لكثرة مشاكله، في إعادة الاعتبار لنفسه بعد 4 تجارب فاشلة تباعا مع إنتر ميلان (2013) وليفورنو (2014) وبني ياس الإماراتي (2015-2016) وأخيرا ستاندر لياج (2016).