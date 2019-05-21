الكويت ترحب بدعوة الملك سلمان لقمة عربية طارئة بمكة

رحبت دولة الكويت بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة.

وأوضحت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية الإثنين، أنها قد باشرت فور استلامها لدعوة المملكة العربية السعودية من الأمانة العامة إلى إرسال دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.

كانت دولة الإمارات، رحبت السبت، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة ٣٠ مايو/أيار الجاري.

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كما أعلنت البحرين، الأحد، ترحيبها بدعوة سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدة أنها "تثمن هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وتدعم كل الخطوات التي تتخذها السعودية".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه، السبت، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو/أيار الجاري.

وجاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن المصدر أن الدعوة تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتزامن القمتان مع القمة الإسلامية الـ14 المرتقب انعقادها في مكة المكرمة نهاية مايو/أيار الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة.