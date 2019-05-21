أول رد من هواوي على جوجل.. إطلاق نظام وهاتف جديدين

في محاولة لإرضاء عملائها القلقين إزاء القرار، قالت الشركة الصينية هواوي الإثنين إنها ستواصل تقديم تحديثات أمنية لنظام تشغيل أندرويد في هواتفها الذكية مع استمرار بيع الهواتف.

هواوي الصينية نشرت بيانا لها بعد قرار شركة جوجل الأمريكية بإيقاف وصول تحديثات أمنية لنظام التشغيل أندرويد إلى هواتف هواوي.

ولم تتمكن هواوي من تقديم ضمانات حول ما إذا كان العملاء الحاليون سيستمرون في تلقي تحديثات لنظام أندرويد.

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وبحسب موقع Tech Crunch التقني، ذكرت شركة هواوي، صاحبة ثاني أكبر مبيعات الهواتف الذكية في العالم، أنها ستقوم بتطوير نظام آمن للبرامج في جميع هواتفها الذكية حول العالم، وستقدم الدعم أيضا لهواتف Honor، وهي شركة هواتف ذكية تمتلكها هواوي.

وصرحت شركة الأبحاث Counterpoint بأن 50٪ من إجمالي مبيعات هواتف هواوي تأتي من خارج الصين.

وأوضحت هواوي أنها تخطط لإطلاق هاتف Honor 20 كما هو مخطط في مؤتمر بمدينة لندن غدا.

تأتي تصريحات هواوي بعد يوم من إعلان جوجل عن تعليقها لبعض أعمالها مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، بسبب إدراج الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب شركة هواوي في القائمة السوداء لأنها تشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة.