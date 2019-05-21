جوارديولا يعثر على بديل كومباني

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على بديل للبلجيكي فينسنت كومباني، قائد الفريق الراحل، من أجل تدعيم دفاعات الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن كومباني، الأحد، رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي بعد انتهاء عقده، وانتقاله إلى أندرلخت البلجيكي في منصب المدرب إلى جانب كونه لاعبا بالفريق.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المدرب الإسباني يضع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، على رأس قائمة اهتماماته للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويرى جوارديولا أن المدافع الإنجليزي هو الأقدر على تعويض رحيل نظيره البلجيكي، لا سيما في ظل المستويات التي يقدمها مع ليستر في السنوات الأخيرة.

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ويواجه مانشستر سيتي أزمة وحيدة، وهي رفض ليستر سيتي التفريط في خدمات ماجواير، خاصة أنه جدد تعاقده في سبتمبر/ أيلول الماضي، لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن السيتي سيكون عليه كسر الرقم القياسي للهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، للتعاقد مع ماجواير، حيث حصل "الريدز" على خدماته مقابل 75 مليون إسترليني من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وكان ماجواير على قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أن ليستر سيتي رفض كل المغريات للتفريط في خدماته.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 32 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، كما كان عنصرا رئيسيا في حصول منتخب إنجلترا على المركز الرابع بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.