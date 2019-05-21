السعودية تصدر 7.2 مليون تأشيرة عمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت المملكة العربية السعودية 7.222.369 تأشيرة حتى الخميس 11 رمضان لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى السعودية 6.639.295 معتمرا.

وبلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل السعودية 757.498 معتمرا، منهم 602.004 في مكة المكرمة، بينما يوجد 155.494 في المدينة المنورة، فيما سُجلت مغادرة 5.881.798 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

ووفقاً لمؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية، توزع وصول المعتمرين إلى السعودية بين 3 وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5.907.541 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 634.379 معتمرا، وسجل وصول 97.375 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1.454.684، تليها إندونيسيا 922.018، بعدها الهند 621.742، ثم مصر 510.119، والجزائر خامساً 325.744 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.