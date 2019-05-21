اليمن يرحب بدعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية طارئة

رحب اليمن بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، نهاية مايو/أيار الجاري، للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن القمة تأتي في ظل التهديدات الإيرانية وأذرعها المتمثلة في قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالهجوم على محطتي ضخ نفط في المملكة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن البيان، دعم اليمن وتضامنه التام والدائم للخطوات التي تتخذها المملكة كافة، والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية المشتركة.

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وكان العاهل السعودي وجّه، أمس السبت، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم الخميس 30 مايو/أيار الجاري.





جاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن المصدر أن الدعوة تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتزامن القمتان مع القمة الإسلامية الـ14 المرتقب انعقادها أيضاً في مكة المكرمة يوم 31 مايو/أيار، بمشاركة عدد كبير من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة.