البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين طارئتين

أعلنت البحرين، الأحد، ترحيبها بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية بمكة المكرمة.

وأكدت البحرين، في بيان لوزارة الخارجية، أنها "تثمن هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وتدعم كل الخطوات التي تتخذها السعودية".

وعبرت عن تضامنها الدائم مع ما تبذله السعودية من جهود مضنية وما تقوم به من مساعٍ حثيثة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية.

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وشددت على أن "الدعوة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور الريادي للسعودية في قيادة العمل العربي المشترك والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية للتوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والتقدم، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه، السبت، الدعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو/أيار الجاري.

وجاءت الدعوة، وفق مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية؛ لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأعلن المصدر أن الدعوة تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتزامن القمتان مع القمة الإسلامية الـ14 المرتقب انعقادها في مكة المكرمة نهاية مايو/أيار الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة.