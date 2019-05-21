مستويات تخصيب اليورانيوم يُعجل بعمل عسكري أمريكي ضد إيران

2019-05-21

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

تُتابع وسائل الإعلام الدولية مستجدات التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث قالت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، إن إيران ضاعفت إنتاجها لليورانيوم المُخصب بمقدار أربعة أضعاف، وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق طهران النووي.

إيران تهدد المنطقة

ووفق ما أفادت به وكالتان للأنباء شبه رسميتين، الاثنين، فإن مستويات تخصيب اليورانيوم وصلت لمستويات غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي كان بمثابة إعلان عن تصعيد خطير بالمنطقة.

وذكرت التقارير أن إنتاج اليورانيوم المخصب فقط إلى حد 3.67٪ الذي حددته الاتفاقية النووية لعام 2015 التي توصلت إليها طهران مع القوى العالمية، فإن هذا يعني أن إيران ستتجاوز حدود المخزونات المقررة بموجب الاتفاق.

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ويأتي ذلك بعد أيام من التوترات متصاعدة استدعت إعادة نشر إدارة ترامب قاذفات القنابل وحاملة الطائرات في الخليج العربي بسبب تهديدات إيران المستمرة.

أخطاء إيران قد تقود للحرب

وعلى الرغم من أن واشنطن وطهران أكّدا أنهما لا يسعيان إلى الحرب، فإن الكثير يخشون من أن أي سوء تقدير يمكن أن يخرج عن السيطرة.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن من بين الأخطاء التي يمكن أن تحول التوترات إلى صراع عسكري مباشر، استهداف طائرات بدون طيار لأربع ناقلات نفط وإحداث تخريب فيها.

وشنّ المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم إيران هجومًا بطائرات بدون طيار على خط أنابيب للنفط في المملكة؛ ونقل الدبلوماسيون الأمريكيون تحذيرًا من أن إيران قد تستهدف الخطوط الجوية، وهو الأمر الذي لم تنفيه طهران حتى الآن.