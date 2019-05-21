أسباب نقص مبلغ حساب المواطن في الدفعة الأخيرة

أسباب نقص مبلغ حساب المواطن والتي تساءل عنها عدد كبير من المستفيدين من دعم حساب المواطن نوضحها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم نجوم مصرية، تعجب الجميع من ما هو سبب نقص مبلغ الدعم في الدفعة الأخيرة من حساب المواطن وتأثرت التساؤلات حول ذلك، وهل سيظل مبلغ دعم حساب المواطن قليلاً كذلك في الأشهر التالية أم هناك خطأ في الدفعات في الشهر الحالي، وقد تواصل المواطنون مع الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر للوقوف على سبب نقص دفعة حساب المواطن الأخيرة وطرق حل هذه المشكلة.

أسباب نقص مبلغ حساب المواطن

من خلال حسابهم الرسمي عبر موقع تويتر، قام فرع خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن بالرد على أهم التساؤلات التي طرحها المواطنون فيما يخص تقليل دفعات حساب المواطن عن المبلغ الشهري المعتاد، إذ اشتكى أحد المواطنين من خصم مبلغ 200 ريالاً سعودياً عن المبلغ المعتاد، بينما أوضح آخرون بأنهم لم يصرفوا مبلغ الدعم هذا الشهر.

وكان الرد من حساب المواطن بأن العملاء الذين لم يصرفوا مبلغ الدعم لهذا الشهر كانوا يعانون من عدم الأهلية لبرنامج حساب المواطن بسبب أنهم لم يطبقوا شروط الأهلية، والتي تستلزم أن يكون إجمالي الدخل في البيانات الخاصة به الحقيقية مطابقة تماماً لإجمالي الدخل الذي سجله المواطن عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

سبب عدم صدور دفعات حساب المواطن أو نقصها

وقد أوضح أحد ممثلي خدمة العملاء ببرنامج حساب المواطن أن الدفعات التي بها مشاكل أو لم تصدر في الحقيقة هذا ناتج من اختلاف البيانات التي من الممكن أن تكون قد تغيرت بعد أن سجل المواطن في برنامج حساب المواطن، بمعنى أن راتبه الشهري قد زاد على سبيل المثال ولم يثبت ذلك في البرنامج، مما جعل الدفعة لا تستحق لحين تعديل البيانات عبر رابط حساب المواطنرابط حساب المواطن.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

شرط الجنسية أن يكون سعودي الأصل من الأب والأم.

الإقامة في المملكة العربية السعودية وإثبات العنوان الوطني.

تطابق كافة البيانات الشخصية مع البيانات المدخلة إلى موقع حساب المواطن.

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