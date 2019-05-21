صور.. نائب أمير جازان يُشارك أبناء الشهداء والمصابين إفطاراً جماعياً

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أمير جازان بالنيابة، اليوم الإثنين، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب والمصابين الإفطار الجماعي، الذي أقامه تكريماً لهم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
وأعرب الأمير عن سعادته بمشاركته في المناسبة، مؤكداً أن ما يقوم به جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل واجبهم، لمحل فخر واعتزاز القيادة والشعب كافة. وأشار أمير جازان بالنيابة إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من اهتمام ورعاية أبناء شهداء الواجب والمصابين، سائلاً الله عز وجل أن ينصر جنودنا الأبطال، ويتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته وغفرانه، ويمن بالشفاء على المصابين.
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