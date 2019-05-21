بالصور.. نائب أمير جازان يشارك أبناء الشهداء والمصابين الإفطار الجماعي

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الإثنين، أبناء وذوي أسر شهداء الواجب والمصابين، الإفطار الجماعي، الذي أقامته الإمارة تكريمًا لهم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

وأعرب الأمير عن سعادته بمشاركته الإفطار الجماعي مع أبناء الشهداء والمصابين، منوهًا بما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن ما يقوموا به هو محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة والشعب كافة.

وثمن نائب أمير منطقة جازان، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، من اهتمام ورعاية بأبناء شهداء الواجب والمصابين.

حضر حفل الإفطار وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ، ومحافظو المحافظات، ومديرو القطاعات الأمنية.