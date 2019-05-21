البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمكة وجدة تجاوز خطير

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين، إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية، واعتداء آثمًا على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازًا لمشاعر جميع المسلمين، وذلك وفق وكالة أنباء البحرين «بنا».

وإذ تُشيد وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها.

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وأكد البيان، ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الإثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب فيديوهات متداولة، من تدمير الصاروخين.