اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ يُطلق مسابقة للقرآن الكريم والأذان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعلن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك الأذان.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل».

Advertisements

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى أن الفرصة ستكون متاحة لكافة الراغبين من كل أنحاء العالم، مُتمنيًا التوفيق للجميع.

وتوجه تركي آل الشيخ، منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه، إلى تنظيم عدة مسابقات سواء كانت جديدة أو معتادة على المجتمع السعودي، ومنها «جري الثيران».

وصرح حينها، تركي آل الشيخ: «سننظم مهرجانًا لتحدي الثيران لكن علينا تحديد المكان. لقد جلبنا الحيوانات والخبراء الإسبان لانطلاق الحدث؛ لكن مازلنا نفكر في المدينة التي سيقع الاختيار عليها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُطلق مسابقة للقرآن الكريم والأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا