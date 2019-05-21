تركي آل الشيخ يُطلق مسابقة للقرآن الكريم والأذان

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك الأذان.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل».

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وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى أن الفرصة ستكون متاحة لكافة الراغبين من كل أنحاء العالم، مُتمنيًا التوفيق للجميع.

وتوجه تركي آل الشيخ، منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه، إلى تنظيم عدة مسابقات سواء كانت جديدة أو معتادة على المجتمع السعودي، ومنها «جري الثيران».

وصرح حينها، تركي آل الشيخ: «سننظم مهرجانًا لتحدي الثيران لكن علينا تحديد المكان. لقد جلبنا الحيوانات والخبراء الإسبان لانطلاق الحدث؛ لكن مازلنا نفكر في المدينة التي سيقع الاختيار عليها».