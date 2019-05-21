إنشاء 30 مجمعا تعليميا بأكثر من ملياري ريال لتطوير البيئة المدرسية

وتسعى شركه المباني المتخصصه من خلال هذا التنسيق المشترك لإنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، والتي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء 10 مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022، وكذلك خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياض جدة الدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون ريال، وتم تصميمها حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية.
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