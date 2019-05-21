السعودية اليوم / بلدية محايل تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والقرى التابعة لها



محايل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

باشرت بلدية محافظة محايل ممثلة بإدارة الخدمات بالبلدية أمس, أعمال فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية المزود بالكوادر الفنية والمعدات يعمل حالياً على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير منها محافظة محايل، حيث تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم النظافة والحركة والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بتكوين فرق عمل يعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار.

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